Síria: Pelo menos 4.000 pessoas abandonam Deraa devido à violência

Por Lusa | 18:54

Pelo menos 4.000 pessoas foram forçadas a abandonar a província síria de Deraa, no sul, nas últimas 24 horas, devido aos combates naquela zona, indicou hoje o Observatório de Direitos Humanos da Síria.

A ONG (organização não governamental) explicou que as forças governamentais intensificaram no sábado os ataques aéreos e de artilharia sobre as cidades situadas na bacia Al Yarmuk River e que são controladas pelo grupo Khaled bin Walid, ligada ao grupo extremista autoproclamado Estado islâmico (EI).

O observatório referiu também que os ataques causaram danos materiais nas propriedades dos moradores da região, onde atualmente ainda vivem cerca de 4.000 pessoas, depois de cerca de dez dias de ofensiva militar do governo na região de Al Yarmuk.