Síria: UE condena ofensiva turca e apela a cessar imediato de ação militar

A União Europeia (UE) condenou hoje a ofensiva militar lançada pela Turquia contra milícias curdas na Síria, reiterando o apelo a um cessar imediato da ação militar turca naquele país.

"A União Europeia condena a ação militar da Turquia que mina seriamente a estabilidade e a segurança em toda a região, leva ao sofrimento de mais civis e a novos deslocamentos e compromete seriamente o acesso à ajuda humanitária", lê-se nas conclusões adotadas hoje pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da EU, reunidos no Luxemburgo.

Apelando a que a Turquia cesse imediatamente a "ação militar unilateral no nordeste da Síria", os chefes da diplomacia do bloco comunitário realçam que a ofensiva turca torna "mais difícil" as perspetivas de sucesso do processo político liderado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para alcançar a paz na Síria.