Síria: UNICEF faz apelo urgente para proteção das crianças e das estruturas civis

A UNICEF manifestou hoje a sua preocupação perante os últimos acontecimentos no nordeste da Síria, fazendo um apelo urgente para que a proteção de "milhares de crianças vulneráveis" e das estruturas civis naquela região seja preservada.

"A UNICEF [Fundo das Nações Unidas para a Infância] está extremamente preocupada com os últimos desenvolvimentos no nordeste da Síria", referiu a diretora-executiva desta agência da ONU, Henrietta Fore, numa breve nota enviada às redações, um dia depois de a Turquia ter lançado uma ofensiva contra milícias curdas no norte da Síria.

Na declaração, Henrietta Fore pede "a todos os envolvidos" para que protejam as crianças e as infraestruturas civis, em conformidade com os Direitos Humanos Internacionais e o Direito Humanitário.