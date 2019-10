Síria:Oposição síria apoiada pelos turcos toma posição estratégica no norte do país

As forças da oposição síria apoiadas pela Turquia tomaram uma autoestrada estratégica no nordeste da Síria, no momento em que a ofensiva turca contra os combatentes curdos-sírios entra no seu quarto dia.

A agência de notícias turca Anadolu divulgou hoje que as forças chegaram à autoestrada M-4, que liga as cidades sírias de Manbij e Qamishli.

A estrada fica a cerca de 30 quilómetros ao sul da fronteira com a Turquia.