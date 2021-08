Sismo de 3,0 na escala de Richter sentido em Melgaço

Um sismo de magnitude 3,0 na escala de Richter foi esta terça-feira sentido próximo de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo, com epicentro a 16 quilómetros a nordeste de Melgaço, foi registado às 04h31 desta terça-feira nas estações da Rede Sísmica do continente, adianta o IPMA em comunicado.

Este abalo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Arcos de Valdevez e Melgaço, no distrito de Viana do Castelo.