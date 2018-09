Sismo sentido ao longo da costa desde Viana do Castelo a Leiria

Por Lusa | 11:40

O sismo de magnitude 4,6 na escala de Richter registado hoje de manhã a 130 quilómetros a Oeste do Cabo Mondego foi sentido ao longo de toda a costa, desde Viana do Castelo a Leiria, adianta o IPMA.

Na sua página na internet, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acrescenta que foi ainda que o sismo foi sentido com menor intensidade em Vila Real e Viseu.

O instituto refere que este sismo, que foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente às 07:12, não causou danos pessoais ou materiais, de acordo com a informação recolhida até ao momento, e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada).