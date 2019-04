Siza Vieira projeta torre de observação na Serra das Talhadas em Proença-a-Nova

Por Lusa | 15:02

O arquiteto português Álvaro Siza Vieira vai ser o responsável pelo projeto de construção de uma torre de observação na Serra das Talhadas, em Proença-a-Nova, anunciou hoje o município local.

"É, para nós, um privilégio poder contar com o talento e prestígio do arquiteto Siza Vieira, reconhecido a nível mundial como um dos maiores arquitetos contemporâneos, e também da sua equipa no projeto desta obra de arte que, quando concluída, será, sem dúvida, um importante ponto de atração que traduzirá, por certo, momentos únicos que a nossa paisagem oferece ao ser olhada", explica em comunicado, o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo (PS).

A nova infraestrutura de observação, junto ao atual posto de vigia da Serra das Talhadas, terá uma dupla função: vigilância da floresta durante o período definido pelo Governo e a vertente turística, tendo em conta que, deste ponto, é possível uma vista de 360º graus sobre o concelho de Proença-a-Nova e os municípios vizinhos.