Skripal: Moscovo nunca teve um programa de armas químicas "Novichok" -- Vice-MNE russo

Por Lusa | 17:11

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo afirmou hoje que Moscovo nunca desenvolveu, incluindo na era da União Soviética, qualquer programa de armas químicas "Novichok", nome do agente neurotóxico utilizado no envenenamento de um ex-espião duplo russo no Reino Unido.

"Nunca houve qualquer programa de desenvolvimento de armas químicas chamado 'Novichok', nem na URSS, nem na Rússia", disse o número dois da diplomacia russa, Serguei Riabkov, citado pela agência Interfax.

Segundo o governante, a Rússia cessou mesmo todas as suas pesquisas em matéria de armas químicas após a ratificação do Tratado sobre a Proibição de Armas Químicas, e destruiu todos os seus 'stocks'.