Skripal: ONU evita comentar decisão de expulsão mas confirma ter sido notificada

Por Lusa | 19:56

A ONU disse hoje ter sido notificada pelos Estados Unidos sobre a expulsão de um grupo de diplomatas russos, que preferiu não contabilizar, acreditados na missão da Rússia junto daquela organização, mas escusou-se a comentar a decisão.

Um porta-voz da ONU confirmou que a organização internacional recebeu a notificação de Washington mas que, "dada a sensibilidade" da matéria, só podia confirmar que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, estava "a seguir atentamente" o assunto.

Os Estados Unidos anunciaram hoje ter ordenado a expulsão de 60 funcionários diplomáticos russos em resposta ao envenenamento com gás neurotóxico do ex-espião duplo Serguei Skripal e da sua filha, Yulia, no Reino Unido. Um responsável da administração norte-americana precisou que 48 desses diplomatas são "agentes de informações conhecidos" a trabalhar na embaixada em Washington e os outros 12 estão na representação da Rússia na ONU, em Nova Iorque.