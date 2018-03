Skripal: Paris de acordo com Londres sobre a responsabilidade de Moscovo

Por Lusa | 09:52

A França "partilha a constatação do Reino Unido" sobre a responsabilidade da Rússia no envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal em solo britânico, lê-se hoje num comunicado da Presidência francesa.

Emmanuel Macro, que falou hoje de manhã novamente com a primeira-ministra britânica, considerou que, tal como Theresa May, "não há outra explicação plausível" senão uma ação da Rússia.

O Presidente francês realçou que o Reino Unido o tem mantido informado sobre o caso e, sobretudo, das provas obtidas pelos investigadores britânicos.