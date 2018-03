Skripal: Santos Silva diz que não é apenas questão bilateral, "envolve toda a UE"

Por Lusa | 17:11

O ministro dos Negócios Estrangeiros rejeitou hoje, em Bruxelas, que o envenenamento do ex-espião russo Sergueï Skripal seja apenas um assunto bilateral entre Reino Unido e Rússia, considerando tratar-se de "uma questão que envolve toda a União Europeia".

No final de uma reunião dos chefes de diplomacia da UE, na qual foi feito "um exame dos acontecimentos relacionados com o ataque perpetrado com armas químicas, o primeiro que ocorre na Europa depois do fim da II Guerra Mundial, e de que foram vítimas um antigo membro dos serviços de informações russo, que vive no Reino Unido, e a respetiva filha", Augusto Santos Silva resumiu o teor da declaração conjunta dos 28, que considerou significativa.

"Produzimos e publicámos uma declaração conjunta na qual exprimimos a nossa profunda solidariedade com o Reino Unido e na qual dizemos que levamos extremamente a sério as informações que nos são prestadas pelo Governo do Reino Unido, segundo as quais é altamente provável que haja responsabilidade russa nesse ataque", apontou.