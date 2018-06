Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Snacks em frasquinhos saudáveis

Embalagens trazem frutos secos, fruta e vegetais desidratados.

Por Daniela Espírito Santo | 19:02

Comer de forma equilibrada, no trabalho, nem sempre é tarefa fácil. A SnackWill, uma empresa criada pelo agricultor e produtor de amêndoas, do Alentejo, Afonso Lebre, pretende ajudar nesse sentido e disponibiliza snacks 100% naturais, e portugueses, com as doses diárias recomendadas e prontos a ser consumidos em casa ou no escritório.



Estes snacks não têm quaisquer açúcares adicionados e, promete a empresa, também não se valem de corantes ou conservantes para garantir sabor a quem os prova.



As embalagens, que podem ser de frutos secos, fruta desidratada ou vegetais desidratados, são entregues em boxes numa lógica de subscrições e entregas mensais, e estão sempre recheados de deliciosas surpresas.



As entregas são feitas a nível nacional, tanto a particulares como a empresas, e os preços variam entre 49 euros por uma box de 25 snacks e 275 euros por uma box de 150, sendo que quem opta por entregas recorrentes tem sempre algum tipo de desconto.



Quem preferir, pode também encomendar amêndoas, que são vendidas a oito euros, o quilo, e entregues da mesma forma aos mais gulosos apreciadores.



Tudo pode ser encomendado através do site da SnackWill e entregue comodamente em casa ou no trabalho.