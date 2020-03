Sobe para 148 número de mortes em Itália, 41 nas últimas 24 horas

A Itália registou 41 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 148 o número total de óbitos registados até agora naquele país, divulgou esta quinta-feira a Proteção Civil italiana.

O número de casos confirmados desde o início da epidemia foi de 3.858, em comparação com 3.089 no dia anterior, um aumento de 25%. A Itália é o terceiro país mais afetado do mundo, atrás da China e da Coreia do Sul. Desse total, 414 já estão curados, 138 a mais que no dia anterior.

