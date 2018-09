Por Lusa | 07:09

As autoridades japonesas atualizaram hoje para 44 o número de mortos na sequência de um terramoto de magnitude 6,7 que atingiu na quinta-feira a ilha de Hokkaido, no norte do país.

De acordo com o porta-voz do executivo, Yoshihide Suga, as equipas de resgate encontraram já o corpo da última pessoa dada como desaparecida, um homem de 77 anos.

Além das 44 mortes, na maioria registadas na localidade de Atsuma, o novo balanço das autoridades aponta também para 660 feridos.