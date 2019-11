Sobe para 54 número de mortos em ataque a militares no norte do Mali

O ataque de sexta-feira contra uma posição militar em Indelimane, no norte do Mali, provocou a morte de 54 pessoas, entre as quais 53 soldados e um civil, anunciou o ministro da Comunicação malaio.

"Na sequência do ataque à posição das FAMA [forças armadas do Mali] em Indelimane, foram encontrados 54 corpos, incluindo um civil", informou Yaya Sangare, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

O ataque, que ainda não foi reivindicado, deixou também "danos materiais significativos", indicou.