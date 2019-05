Sobe para nove número de vítimas mortais do ataque a hotel de luxo no Paquistão

A polícia regional paquistanesa elevou para cinco o número de civis mortos resultantes do ataque de sábado a um hotel de luxo no sudoeste do Paquistão, além dos quatro homens armados que foram mortos pelas forças de segurança.

O chefe de polícia, Munir Ahmad Zia, recusou-se a dar mais detalhes sobre o ataque de sábado à noite ao hotel Pearl Continental, na cidade costeira de Gwadar, sobre o qual nenhum responsável do Governo ou militares se mostraram disponíveis para comentar.

Numa declaração esta manhã, o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, classificou o ataque como um ato de terrorismo e elogiou a "resposta inicial dos guardas de segurança e forças de segurança" para prevenir uma ainda maior perda de vidas.