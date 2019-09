Sobreviventes do 27 de Maio contestam proposta de reconciliação feita pelo PR angolano

Os sobreviventes do 27 de Maio de 1977, em Angola, criticaram hoje a proposta de reconciliação nacional feita pelo Presidente angolano, acusando João Lourenço de não distinguir as vítimas da guerra civil das execuções dentro do partido no poder.

Em comunicado, associações representativas dos sobreviventes do 27 de Maio de 1977 (data de um alegado golpe falhado contra Agostinho Neto -- primeiro Presidente do país - que levou a milhares de mortos em execuções extrajudiciais, segundo vários analistas) reclamam a entrega dos corpos das vítimas às famílias e contestam o silêncio de João Lourenço quanto a esta matéria.

Em abril, João Lourenço ordenou a criação de uma Comissão para a Reconciliação, que "não distingue as vítimas de conflitos políticos que resultaram do conflito armado, das vítimas de conflitos políticos como foi o caso de 27 de Maio de 1977", refere o documento.