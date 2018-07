Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sobrinha de Ronaldo sofre de assédio dos fãs

Filha de Elma Aveiro faz pedido: "parem com isso".

10:26

A sobrinha de Cristiano Ronaldo, Eleonor Caires, tem sofrido de assédio por parte dos fãs devido à ligação familiar com o melhor do mundo.



A família de Ronaldo recebe várias vezes mensagens com perguntas e comentários sobre o craque.



A menina, de 13 anos, publicou no Instagram um pedido aos seguidores. "Parem com isso", pediu depois de perceber que se aproximam dela por causa do tio.



Leia o que escreveu a filha de Elma Aveiro:



"Eu não sou arrogante, mas se falares muito comigo sobre o meu tio eu irrito-me. Tipo, eu não tenho de vos dar satisfações dele. Se ele não diz na Internet o que faz da vida não é a sobrinha que vai saber, parem com isso. Se querem ser meus amigos sejam mesmo fiéis, não sejam por ser sobrinha do Ronaldo porque não vão ganhar nada com isso".