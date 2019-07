Socialistas espanhóis otimistas num acordo com Unidas Podemos para governar

Os socialistas espanhóis manifestaram-se hoje otimistas quanto à perspetiva de alcançar um acordo com a aliança Unidas Podemos (esquerda radical) que assegure a investidura de Pedro Sánchez como presidente do Governo espanhol na próxima semana.

"Estamos convencidos de que alcançaremos um acordo", afirmou hoje a vice-secretária-geral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e porta-voz da força política, Adriana Lastra, um dia depois do líder da Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ter anunciado que renunciava a ser ministro num eventual Governo de coligação liderado pelo socialista Pedro Sánchez.

Os socialistas, que venceram as eleições legislativas de 28 de abril mas sem maioria absoluta, ainda estão a negociar o apoio do Podemos, indispensável para que Sánchez seja investido como líder do executivo espanhol na próxima semana pelo Parlamento.