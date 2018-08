Sociedade civil guineense apela ao desbloqueio de fundos internacionais para eleições

Por Lusa | 13:52

O Grupo das Organizações da Sociedade Civil para as Eleições na Guiné-Bissau pediu hoje, em comunicado, à comunidade internacional para acelerar o desbloqueamento de fundos para o processo eleitoral e ao Governo para definir um novo cronograma.

Segundo o grupo destas organizações, o lançamento oficial do recenseamento eleitoral não começou efetivamente e caso a situação não seja "imediatamente" resolvida pode "contribuir para o comprometimento do sucesso do processo eleitoral".

A sociedade civil considera que o recenseamento eleitoral foi oficialmente lançado "sem condições técnicas, operacionais, materiais e financeira para que as pessoas possam realizar os seus registos".