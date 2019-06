Sociedade de Endocrinologia pede à UE medidas para combater substâncias químicas

A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM) apelou hoje à União Europeia para que implemente medidas para combater a "ameaça" de substâncias químicas potencialmente nocivas para a saúde presentes em alimentos e produtos cosméticos.

Numa carta enviada na terça-feira ao ministro do Ambiente português, João Pedro Matos Fernandes, que hoje vai estar presente na reunião do Conselho Europeu do Ambiente no Luxemburgo, a SPEDM apela à União Europeia que "passe à ação no combate à ameaça" daquelas substâncias químicas.

Em causa estão os Disruptores Endócrinos Químicos (DEQs), substâncias químicas que podem interferir no sistema endócrino do corpo, presentes em alimentos, cosméticos, móveis, produtos de limpeza, brinquedos e água potável.