Solução de Governo tem de concluir legislatura para continuar na próxima -- Costa

Por Lusa | 15:12

O secretário-geral do PS considerou hoje essencial que a atual solução de Governo prove com estabilidade e conclua esta legislatura para que possa continuar na próxima, alegando mesmo que a "Geringonça" está no "coração" dos portugueses.

Palavras proferidas por António Costa no final das Jornadas Parlamentares do PS, que decorreram no município de Moura, distrito de Beja, junto à barragem do Alqueva, numa intervenção com muitos recados para os parceiros parlamentares que suportam o atual executivo socialista.

"Porque o mundo não acaba com esta legislatura e continua desde logo com uma nova legislatura, é preciso que todos provem bem sobre esta solução nesta legislatura para que haja continuidade desta solução de Governo na próxima legislatura", sustentou, num discurso em que caracterizou o PS como "a força de equilíbrio essencial ao sucesso da atual solução governativa".