SOMOS Lounge, o novo espaço de partilha no Porto

Há vinho do Porto, gin, uísque, cerveja e cocktails com e sem álcool.

Por Daniela Espírito Santo | 19:34

Onde antes ficava o Poivron Rouge, em pleno hotel Crowne Plaza, no Porto, surge agora o SOMOS. Munido de restaurante e lounge bar, o moderno e confortável espaço foi desenhado para servir de ‘spot’ cosmopolita e descontraído, aberto à Invicta e aos portuenses, onde beber um copo ou comer tapas é uma experiência leve, descomplexada e inspiradora.



A inovação começa logo à entrada, que é feita através de uma esplanada ajardinada, em plena avenida da Boavista. No interior é possível beber um copo de vinho ou uma cerveja em amena cavaqueira com amigos, ver um jogo de futebol com os colegas de trabalho depois de sair do escritório, criar momentos divertidos e relaxados em família ou dar o pontapé de saída a uma noitada de cocktail na mão.



Há, claro está, vinho do Porto, bem como gins, uísques e cervejas, assim como várias opções de bebidas sem álcool.



Se a fome apertar também há ‘comida para partilhar’, baseada na gastronomia mediterrânica e com forte incidência nos verdadeiros sabores portugueses, ou não viessem muitos dos produtos usados na confeção dos pratos da horta do restaurante SOMOS, mesmo ali ao lado.



As várias sugestões de snacks e pratos ligeiros estão disponíveis até ao lounge fechar.



O SOMOS Lounge funciona todos os dias, das 10h00 à 01h00.