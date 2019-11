Son pediu desculpa a André Gomes após golo na Champions

Foi sem grande dificuldade que o Tottenham venceu (4-0) o Estrela Vermelha. Lo Celso, que já não marcava desde abril, fez o 1-0 aos 34’. Depois foi a vez de Son Heung-Min brilhar. O sul-coreano fez o 2-0, aos 57’, e dirigiu-se a uma das câmaras que estavam junto da baliza para pedir perdão pelo lance de que resultou a lesão de André Gomes.





On Sunday, Heung-min Son left the field in tears after seriously injuring Everton's Andre Gomes.



When Son scored today, his celebration was respectful brfootball pic.twitter.com/2o3FsRIjFP — Steven Candelaria (@StevoCandelaria) November 7, 2019





No final do jogo, Son Heung-Mi falou pela primeira vez sobre o incidente. "Têm sido uns dias muito duros para mim. Felizmente, venho recebendo apoio dos adeptos e companheiros. Lamento imenso o incidente e toda esta situação. Tinha que me manter focado no meu trabalho e na equipa. Este foi o melhor agradecimento que podia fazer a todos quantos me apoiaram", sublinhou o atacante asiático dos spurs.



André Gomes foi operado segunda-feira e quarta-feira fez as primeiras declarações após a grave lesão que o afastará uns meses do relvado.