Sonae Capital compra sociedade Futura Energía Inversiones por até 4,5 ME

A CapWatt, participada da Sonae Capital, apresentou uma oferta vinculativa para a aquisição da sociedade Futura Energía Inversiones e suas participadas, por até 4,5 milhões de euros, que foi aceite pelos acionistas do Grupo Futura, foi hoje comunicado.

"Esta aquisição enquadra-se na estratégia de crescimento do segmento de energia da Sonae Capital, melhorando a sua capacidade de 'sourcing' de gás natural e de licenças de emissão e colocação de energia elétrica por si produzida num cenário pós 'feed-in-tariffs'", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O valor do investimento poderá atingir os 4,5 milhões de euros, sendo 2,8 milhões de euros pagos na efetivação da transação e o remanescente será diferido por um período de três anos, e dependente da 'performance' da empresa.