Sondagem à boca das urnas dá vitória de Presidente interino no Cazaquistão

O Presidente interino Kassym-Jomart Tokaiev, de 65 anos, é o vencedor das eleições presidenciais que se realizaram hoje no Cazaquistão, segundo sondagens à boca das urnas.

O antigo presidente do Senado, no poder na maior república da Ásia central desde a renúncia em março do antigo chefe de Estado Nursultan Nazarbaiev, pode receber 70,13% dos votos, segundo o instituto 'Opinión Pública'.

De acordo com a mesma sondagem, citada pela agência espanhola Efe, em segundo lugar está o jornalista Amirzhan Kosanov, com 15,39%, e o terceiro candidato mais votado com 5,32% é Daniyá Yespáyeva, a primeira mulher a concorrer à presidência na história do país.