Sopas das cegadas é um dos pratos mais procurados no "O Garfo 2"

Restaurante localizado em Alfândega da Fé apresenta-se como um roteiro da boa gastronomia de Trás-os-Montes.

Por Tânia Rei | 19:05

Em Alfândega da Fé, O Garfo 2 oferece um verdadeiro roteiro pela gastronomia regional de Trás-os-Montes. Aberto há 39 anos por um casal de um concelho vizinho, Vinhais, mudou do centro da vila para a periferia, para um espaço mais amplo - daí o atual nome do restaurante.



"Temos boas carnes, todo o transmontano as sabe fazer bem, como a de vitela e o cabrito", defende Luís Mascarenhas, o proprietário, quando desfia o menu da sua casa. Fala também da feijoada à transmontana ou do bacalhau, muito apreciado.



E é precisamente com este último ingrediente que se compõe o prato mais original de O Garfo 2, exclusivo de Alfândega da Fé na forma de confecionar. Trata-se das sopas das cegadas, com pão, bacalhau e ovo cozido, depois regadas a azeite e alho.



Um sabor que ficou esquecido nas memórias dos segadores (ceifeiros) e que foi recuperada na cozinha de Luzia Mascarenhas. Este é um prato que convém encomendar.



Acrescente-se que O Garfo 2 é o primeiro a aderir ao projeto ‘Alfândega da Fé à Mesa’, que quer dinamizar a gastronomia local. Não faltam outros ‘temperos’ da região, como os frutos secos, a cereja ou a doçaria mais típica.



FICHA

O GARFO 2

Urbanização da Coitada, Bloco A, Alfândega da Fé

Telefone 279 462 147

Preço médio 10 a 15 euros

Horário Todos os dias, encerra às 23h30

Cartões Sim

Fumadores Não