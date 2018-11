Sophia "está vivíssima e a sua obra continua a suscitar interesse" - Comissão

Por Lusa | 18:41

A poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen, cujo centenário do nascimento é celebrado no próximo ano, "está vivíssima e a sua obra continua a suscitar interesse, porque é cheia de realidade", disse hoje José Manuel Santos da comissão coordenadora da efeméride.

O programa de iniciativas do centenário do nascimento da autora de "O Cristo Cigano" (1961) foi hoje apresentado no Centro Nacional de Cultura (CNC), em Lisboa, e, "apesar de muito arquitetado, é um programa muito aberto ainda", pois "todos os dias aprecem iniciativas propostas por pessoas ou instituições", afirmou José Manuel Santos, que disse ter sido contactado, nos últimos dois dias, pela Assembleia da República, e pelo Panteão Nacional, no sentido de fazerem parte das celebrações.

O responsável recordou que a poetisa foi deputada pelo Partido Socialista à Assembleia Constituinte, em 1975, e encontra-se sepultada no panteão, desde 2014.