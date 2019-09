Sp. Braga pede reunião urgente com Conselho de Arbitragem

O Sp. Braga anunciou esta terça-feira que vai pedir, "com caráter de urgência", uma reunião com o Conselho de Arbitragem da FPF."A anormal quantidade de erros já verificados contra o SC Braga motiva enorme preocupação, mais ainda quando as falhas se tornam recorrentes e resultam num claro prejuízo pontual no campeonato", pode ler-se no comunicado divulgado no site dos minhotos.E apontam o dedo à arbitragem de Manuel Oliveira do encontro com o Marítimo de ontem.(em atualização)Perante os factos verificados ao longo das jornadas da Liga NOS disputadas até ao momento, e em particular nos jogos do SC Braga, a SAD anuncia que vai pedir, com caráter de urgência, uma reunião com o Conselho de Arbitragem da FPF.A anormal quantidade de erros já verificados contra o SC Braga motiva enorme preocupação, mais ainda quando as falhas se tornam recorrentes e resultam num claro prejuízo pontual no campeonato.As flagrantes más decisões do árbitro Manuel Oliveira no encontro frente ao Marítimo exigem um cabal esclarecimento dos responsáveis do sector, sendo incompreensível a não aceitação do alerta do VAR para um pénalti aos 38’ (braço de Bambock), como incompreensível foi o pénalti ignorado por falta de Groll sobre Galeno aos 90’+6’.Sendo importante recordar que Manuel Oliveira foi o árbitro do célebre SC Braga x Sporting CP da meia-final da Taça da Liga 2018/19, tendo este anulado um golo limpo que colocaria a nossa equipa no jogo decisivo, é caricata a sua nomeação para esta jornada, precisamente na sequência de arbitragens já demasiado penalizadoras para o SC Braga ao longo desta Liga e em particular do encontro da jornada transata, em Setúbal, no qual ficou por marcar um pénalti evidente sobre Esgaio, aos 88’, a que árbitro e VAR fizeram vista grossa.Acresce a deslocação a Alvalade, à 2ª jornada, onde se registaram mais erros de arbitragem, nomeadamente quanto ao critério disciplinar (não expulsão de Bruno Fernandes), havendo ainda uma grande penalidade a assinalar por falta de Mathieu sobre R. Horta (55’).Perante tantos e tão flagrantes erros, com vídeo-árbitros que não detetam evidências e árbitros que contrariam o VAR e a clareza das imagens, o SC Braga pede esclarecimentos urgentes ao Conselho de Arbitragem e aguarda pelos mesmos, com tanta celeridade quanto a verificada há uma semana e que envolveu um ato de contrição que não pode ser exclusivo para alguns clubes.