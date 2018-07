Sporting apresenta queixa à FIFA contra Gelson e Atlético de Madrid

Por Lusa | 15:38

O Sporting decidiu apresentar uma queixa à FIFA contra Gelson Martins e o Atlético de Madrid, que acusou de ter tido um "inaceitável comportamento" no processo de contratação do futebolista internacional português, anunciou hoje o clube lisboeta.

Em comunicado divulgado no site oficial, o Sporting informa que o conselho de administração da SAD "deliberou, por unanimidade, apresentar uma participação na FIFA com pedido indemnizatório ao atleta e ao clube [Atlético de Madrid], e pedido de aplicação de sanções desportivas a ambos".

O Sporting repudiou o modo de atuar do Atlético, vice-campeão espanhol e vencedor da Liga Europa, na sequência do anúncio da contratação por cinco épocas do extremo - que rescindiu unilateralmente com o clube 'leonino', alegando justa causa -, feito na quarta-feira.