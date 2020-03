Sporting de Braga confirma buscas e espera esbatimento do "clima de suspeição"

O Sporting de Braga confirmou esta quarta-feira ter sido alvo de buscas pela Autoridade Tributária e, em comunicado divulgado no sítio oficial, revela que prestou "toda a informação requerida".

"O Sporting de Braga confirma que recebeu, esta quarta-feira, uma equipa de inspetores tributários, que solicitou acesso a documentação, no âmbito de buscas alargadas a todo o país e efetuadas em vários locais, tendo sido prestada toda a informação requerida, conforme a postura colaborante que o Sporting de Braga sempre teve perante as autoridades", refere a nota.

A Sporting de Braga SAD alude a uma nota emitida em 06 de fevereiro, reforçando que "a SAD e os seus responsáveis estão seguros da lisura dos atos de gestão praticados e estarão sempre disponíveis para ceder toda a documentação e informação necessária, cientes de que a mesma é taxativa quanto ao detalhe de cada operação realizada por esta sociedade e pelos seus responsáveis», como aliás está verificado e validado pelos auditores e pelos reguladores, bem como pelas periódicas fiscalizações da Autoridade Tributária".

O clube liderado por António Salvador diz que "deseja e confia que este processo seja cabal quanto ao bom nome da instituição e dos seus representantes, esbatendo o clima de suspeição que paira sobre esta área de atividade".

A ação decorreu no âmbito da operação 'Fora de Jogo', que, segundo um comunicado hoje emitido pela Procuradoria-Geral da República, incluiu a realização de 76 buscas em diversas sociedades de clubes de futebol, dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários.

A operação em curso baseia-se num inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do MP e numa investigação a cargo da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE) da AT.

Ainda segundo a PGR, em causa estão "factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais".

Também as SAD de Benfica, FC Porto, Sporting e Vitória de Guimarães confirmaram a realização de buscas, atestando a disponibilidade para colaborarem com as autoridades.