Sporting de Braga em projeto solidário da UEFA para com crianças desfavorecidas

O Sporting de Braga associou-se a um projeto solidário da UEFA na doação de material desportivo a crianças desfavorecidas na fronteira entre a Síria e a Turquia, revelou esta sexta-feira o clube minhoto da I Liga de futebol.

No âmbito de um projeto apoiado pela Fundação da UEFA para as Crianças, "o Sporting de Braga associou-se ao Malmö, ao Union Saint-Gilloise e ao Union Berlin, equipas que formaram o grupo D da Liga Europa, de forma a promover a recolha e posterior doação de material desportivo para crianças desfavorecidas na fronteira entre a Síria e a Turquia", explicam os 'arsenalistas' no seu sítio oficial.

"Os quatro clubes invocaram o lado solidário de todos os seus atletas e funcionários - da formação a todas as equipas profissionais, de forma a reunirem o maior número de material desportivo possível", pode ler-se.

As várias toneladas de material desportivo reunidas pelos quatro clubes - do lado do Sporting de Braga seguiram hoje 120 caixotes - serão entregues até ao final de novembro pela Fundação da UEFA para as Crianças em Tal Abyad (Síria) e Alçale (Turquia), duas localidades fronteiriças onde está implementado o projeto 'Live Together II', gerido localmente pela Bonyan Organization.

"Este projeto solidário foi criado no início de 2022 com o intuito de auxiliar e integrar crianças locais e deslocadas vítimas da grave crise de refugiados sírios que dura há quase 12 anos" (...) e "consistiu na construção e implementação de dez campos de futebol, assim como na formação de 100 professores e 80 treinadores", detalham.

O objetivo passa por, "através do futebol em particular e do desporto em geral, promover a implementação de valores como o respeito, a tolerância e a entreajuda, absolutamente basilares na indispensável coexistência pacífica entre crianças turcas e sírias", pode ler-se na nota dos bracarenses.