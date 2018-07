Sporting de Braga empata com Betis, apesar de acabar reduzido a oito unidades

Por Lusa | 00:00

O Sporting de Braga empatou hoje 1-1 com os espanhóis do Betis, num particular disputado em Cartaya, apesar de ter acabado o encontro reduzido a oito unidades e ainda com o treinador e o adjunto expulsos.

A formação bracarense adiantou-se aos 38 minutos, por Paulinho, mas, aos 42, Bruno Viana viu o vermelho, por acumulação de amarelos, numa jogada que acabou por provocar também a expulsão do treinador Abel Ferreira e do seu adjunto, por protestos.

Na segunda parte, o Betis, em superioridade numérica, chegou à igualdade, aos 58 minutos, através de um tento do ex-portista Cristian Tello.