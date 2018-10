Sporting de Braga empata em Guimarães e assume liderança à condição

Veja os vídeos dos melhores lances do dérbi do Minho.

Por Lusa | 23:15

O Sporting de Braga empatou esta sexta-feira 1-1 em casa do Vitória de Guimarães, em jogo da oitava jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'arsenalistas' isolarem-se no comando da prova.

Os vimaranenses adiantaram-se no marcador aos 14 minutos, por intermédio de Guedes, mas os bracarenses reagiram e igualaram quatro minutos depois, por Claudemir.

Com este empate, o Sporting de Braga assume a liderança com 18 pontos, mais um do que o Benfica, segundo classificado e que joga no sábado no Jamor com o Belenenses, enquanto os vitorianos conservam o sétimo posto, com os mesmos 11 pontos do Santa Clara, sexto classificado.