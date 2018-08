Sporting de Braga renova com Hassan por uma época e empresta-o ao Olympiacos

Por Lusa | 16.08.18

O avançado Hassan, de 25 anos, renovou por uma temporada com o Sporting de Braga, da I Liga portuguesa de futebol, mas vai ser emprestado ao Olympiacos, da Grécia, anunciou hoje o presidente dos minhotos, António Salvador.

O ponta de lança egípcio, disse o responsável bracarense, deve ser oficializado, na sexta-feira, como reforço da equipa de Atenas, orientada pelo treinador português Pedro Martins, com o qual trabalhou no Rio Ave, na época 2014/15 e no início da época 2015/16, antes de rumar aos 'arsenalistas'.

O dianteiro jogava em Portugal desde a época 2011/12, quando ingressou nos juniores do Rio Ave, e, depois de ter marcado 30 golos pelos vila-condenses, entre as temporadas 2012/13 e 2014/15, foi também regularmente utilizado nas três épocas seguintes, em Braga, com 24 golos em 101 jogos disputados.