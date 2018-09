Sporting de Braga vence Sporting e iguala Benfica na liderança da I Liga

Por Lusa | 22:17

Um golo de Dyego Sousa permitiu hoje ao Sporting de Braga vencer na receção ao Sporting por 1-0, no jogo que encerrou a quinta jornada da I Liga de futebol, igualando o Benfica na frente da prova.

Depois de um nulo ao intervalo, o golo do ponta de lança brasileiro, que se isolou na lista dos melhores marcadores da prova, com seis tentos, surgiu aos 67 minutos de jogo.

Com esta vitória, o Sporting de Braga subiu ao segundo lugar com 13 pontos, os mesmos que o comandante Benfica, que detém melhor diferença de golos, enquanto os 'leões' baixaram ao quinto posto, com os mesmos 10 pontos do Rio Ave (quarto) e do Marítimo (sexto).