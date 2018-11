Sporting de Braga vence Setúbal e agarra FC Porto na liderança da I Liga

Equipa de Abel Ferreira passou a somar 21 pontos. Sporting é terceiro, à condição, com menos dois.

Por Lusa | 21:54

O Sporting de Braga manteve-se este domingo 'colado' ao campeão FC Porto na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Vitória de Setúbal por 2-1, em encontro da nona jornada.

Um 'bis' do brasileiro Dyego Sousa, que se isolou na liderança dos marcadores, com golos aos 16 e 40 minutos, selou o sexto triunfo dos 'arsenalistas', enquanto o brasileiro Éber Bessa apontou o insuficiente tento dos sadinos, aos 18.

O 'onze' de Abel Ferreira passou a somar 21 pontos, os mesmos do líder FC Porto, mais dois do que o Sporting e quatro em relação a Benfica e Rio Ave (recebe na segunda-feira o Nacional), enquanto o Vitória manteve-se com 11 e é nono.



Com este resultado, o Sporting está agora em terceiro lugar na Liga, com 19 pontos, mas poderá ser ultrapassado pelo Rio Ave esta segunda-feira, caso os vilacondenses vençam na receção ao Nacional.