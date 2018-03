Sporting defronta Gyor nas meias-finais da Taça UEFA de futsal

Por Lusa | 20:59

O Sporting vai defrontar o Gyor nas meias-finais da Taça UEFA de futsal, ditou o sorteio hoje realizado em Barcelona, com o Inter Movistar a bater-se com o FC Barcelona no outro jogo da 'final-four'.

O sorteio, hoje realizado no intervalo do jogo de futebol entre o FC Barcelona e o Chelsea, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, ditou um encontro entre a formação lusa, finalista vencida em 2016/17, e o Gyor, que se tornou no primeiro clube húngaro a chegar à 'final-four'.

O outro encontro coloca frente a frente duas formações espanholas, com o campeão em título, o Inter Movistar, do português Ricardinho, a bater-se com a equipa catalã, campeã em 2012 e 2014.