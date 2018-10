Sporting e Benfica no mesmo grupo da Liga dos Campeões de futsal

Por Lusa | 13:56

O campeão português Sporting e o vice-campeão Benfica defrontam-se no grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, que decorrerá entre 13 e 18 de novembro, no Pavilhão João Rocha, ditou hoje o sorteio.

O sorteio, realizado em Nyon (Suíça), não colocava restrições a que 'leões' e 'águias' ficassem no mesmo grupo, o que veio a acontecer, deixando apenas a uma equipa portuguesa a possibilidade de disputar a 'final four', reservada aos vencedores de cada agrupamento.

No grupo de Sporting, vice-campeão europeu nas duas últimas épocas, e Benfica, estão ainda os russos do Sibiriak e os croatas do Makarska, que disputarão a qualificação para a fase decisiva da prova, em abril de 2019.