Sporting e FC Porto não abrandam e voltam a ganhar

Sporting e FC Porto venceram os seus compromissos deste sábado para a Liga portuguesa de futebol, mantendo a 'boa maré' da Liga dos Campeões, e ultrapassam na tabela o Benfica, que só joga domingo em Vizela.

A meio da nona jornada, o líder provisório é o FC Porto, com 23 pontos, tantos quantos tem o campeão nacional Sporting e mais dois que os 'encarnados', que assim sobem ao relvado em Caldas de Vizela mais pressionados­.

O capitão Sebastian Coates voltou a marcar e fez o único golo na vitória de Alvalade sobre o Moreirense (1-0), enquanto em Tondela o 'herói do jogo' foi o iraniano Taremi, com um 'hat-trick' a contrariar o golo inicial dos locais (3-1).

No outro jogo de hoje, o Famalicão foi aos Açores bater o Santa Clara por 2-0 e assim largou a lanterna-vermelha, que fica provisoriamente com o Belenenses SAD.

Em excelente maré, o Sporting somou a quarta vitória consecutiva na Liga, sendo também o quarto jogo consecutivo a ganhar, todas a competições incluídas, desde que perdeu tangencialmente em Dortmund para a 'Champions'.

Hoje, ainda passou por um susto, logo no 13.º minuto, mas Adán esteve impecável e não muito depois, aos 16 minutos, o central uruguaio dos 'leões' voltou a marcar, de cabeça, a exemplo do que fizera terça-feira, por duas vezes, no 4-1 ao Besiktas em Istambul.

Com toda a naturalidade, o Sporting dominou o jogo, mas não conseguiu ampliar, ante um adversário que apenas tem uma vitória no campeonato e se mantém no 14.º lugar, com sete pontos.

Com níveis motivacionais pelo que fez na LC, a vitória sobre o AC Milan, o FC Porto até começou a perder, com o golo do brasileiro Neto Borges, aos quatro minutos.

Os 'dragões' rapidamente emendaram o sentido do resultado, instalando-se no meio-campo adversário e construindo lances para Taremi, com notável eficácia de goleador, concretizar aos 20, 43 e 79 minutos.

Mehdi Taremi chega aos sete golos e ao primeiro lugar da lista de marcadores, superando o seu companheiro de equipa Luis Díaz, que tem seis. A dupla é responsável por mais de metade dos golos dos 'dragões', melhor ataque do campeonato com 21, desde hoje.

Com esta derrota, o Tondela permanece no 10.º lugar, com nove pontos.

O dia foi também de movimentação intensa em termos de fuga aos últimos lugares, com o Famalicão a relançar-se após ganhar em Ponta Delgada: salta de último para 14.º, com seis pontos, os mesmos que o adversário de hoje, que assim 'resvala' para a zona de 'play-off' de descida.

Abaixo da 'linha de água' estão, provisoriamente, Arouca (cinco pontos) e Belenenses SAD (quatro).