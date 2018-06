Sporting: Empresário Fernando Tavares Pereira vai candidatar-se à presidência

Por Lusa | 22:31

O empresário Fernando Tavares Pereira disse hoje à agência Lusa que se vai candidatar à presidência do Sporting, querendo devolver ao clube a "credibilidade e estabilidade necessárias".

A candidatura vai ser apresentada na próxima quarta-feira, em Coimbra, e a lista conta com a presença do ex-presidente da Câmara de Loures, Carlos Teixeira, o ex-secretário de Estado Rui Barreiro e o antigo campeão mundial de kickboxing Fernando Fernandes, afirmou Fernando Tavares Pereira, que, além de empresário, é presidente do Movimento Apoio a Vítimas dos Incêndios de Midões, que surgiu na sequência dos fogos de 15 de outubro.

Com o lema "Unidos Venceremos", Fernando Tavares Pereira referiu que pretende criar uma lista de "pessoas que não se sirvam do Sporting, mas que sirvam o Sporting", por forma a dar a "credibilidade e estabilidade necessárias".