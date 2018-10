Sporting estreia-se a vencer na Liga dos Campeões de futsal

Por Lusa | 20:48

O Sporting venceu hoje os bielorrusos do Lida 3-2, na primeira jornada do grupo 4 da fase de apuramento da Liga dos Campeões de futsal, graças a uma entrada forte, com três golos nos primeiros 10 minutos.

Os 'leões' colocaram-se em vantagem ainda antes do primeiro minuto, por Léo, com Diego Cavinato a dilatar a vantagem à passagem do minuto oito e Dieguinho a fazer o terceiro antes dos 10 minutos.

No segundo tempo, o conjunto orientado por Nuno Dias procurou mais gerir a vantagem, permitindo que o Lida, na parte final da partida, marcasse dois golos, por Vladimir Zhigalko, aos 31 minutos, e por Maksim Voronin, aos 39.