Sporting inicia pré-temporada com 22 jogadores

O Sporting iniciou esta quinta-feira os trabalhos da pré-temporada futebolística 2019/20 com 22 jogadores, que realizaram exames médicos na Academia do clube, em Alcochete.

O avançado argentino Luciano Vietto, que chegou aos 'leões' proveniente do Atlético de Madrid, após empréstimo ao Fulham, e o defesa central Luís Neto, que alinhava no Zenit São Petersburgo, já se apresentaram nos 'verde e brancos', segundo informou o clube, no seu sítio oficial na Internet.

Também realizaram exames médicos Iuri Medeiros, Filipe Chaby, Ivanildo Fernandes, Matheus Pereira e Daniel Bragança, que estiveram emprestados a Légia Varsóvia, Estoril Praia, Moreirense, Nuremberga e Farense, respetivamente.