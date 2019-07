Sporting: Instrução interrompida devido a engano serviços prisionais

O início da fase de instrução do processo sobre o ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, foi hoje interrompido devido a um engano dos serviços prisionais, que transportaram os arguidos para o Montijo e não para Lisboa.

O processo, cujos factos remontam a 15 de maio de 2018, pertence ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Barreiro, mas, por razões de logística e de instalações, esta fase instrutória vai decorrer na nova sala do edifício A do Campus da Justiça, no Parque das Nações, na presença de jornalistas.

Após dois adiamentos e apesar de enfrentar um novo pedido de escusa por parte de um advogado, o juiz Carlos Delca decidiu avançar com as diligências, declarando o caráter "de natureza urgente" do processo, uma vez que o prazo para a conclusão da instrução é 21 de setembro, e alegando que aquela é uma "forma hábil de empatar o tempo" por parte dos arguidos.