Sporting: Jaime Marta Soares atualiza boletim de voto para clarificar

Por Lusa | 23:11

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting atualizou hoje em comunicado o ponto 2 da Ordem de Trabalhos da AG de sábado, no Altice Arena, em Lisboa, clarificando o que significa votar 'sim' e 'não'.

De acordo com o comunicado de Jaime Marta Soares, a pergunta que será feita aos sócios será a mesma, se pretendem ou não a "revogação coletiva, com justa causa, do mandato dos membros do Conselho Directivo", liderado por Bruno de Carvalho.

A diferença é que, à frente do 'sim', consta agora, entre parênteses, que isso "significa a saída da Direcção" e, à frente do 'não', também entre parênteses, está que isso "significa a continuidade da Direcção".