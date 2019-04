Sporting joga particular com Liverpool na pré-época 2019/20

Por Lusa | 19:33

O Sporting vai disputar com o Liverpool um jogo particular antes do arranque da época 2019/20 de futebol, num jogo marcado para 24 de julho em Nova Iorque, foi hoje anunciado.

O 'team manager' dos 'leões', Beto, anunciou os principais destaques da pré-época em declarações à Sporting TV, com destaque para o encontro com o atual vice-campeão europeu, na 'Western Union Cup' no Yankee Stadium.

A pré-temporada dos 'verdes e brancos' tem início marcado para 27 de junho, com os exames médicos na Academia de Alcochete, precedendo dois estágios no estrangeiro.