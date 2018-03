Sporting perde em Braga e cede terreno na luta pelo título

Por Lusa | 22:40

O Sporting de Braga derrotou hoje em casa o Sporting, por 1-0, e deixou os 'leões' mais longe do título de campeão, à passagem da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No Estádio Municipal de Braga, o central brasileiro Raul Silva marcou aos 87 minutos e garantiu a sexta vitória consecutiva no campeonato aos 'arsenalistas', que consolidaram a quarta posição, com 64 pontos, e ficaram somente a um ponto do Sporting, terceiro, que terminou o jogo reduzido a 10 unidades, devido à expulsão de Piccini, aos 83 minutos.

Os 'leões' sofreram a segunda derrota no campeonato, depois de terem perdido o 'clássico' com o FC Porto na 25.ª jornada, e ficaram a seis pontos do Benfica, que hoje bateu o Vitória de Guimarães, e a cinco dos 'dragões', que defendem a liderança na segunda-feira no terreno do Belenenses.