Sporting: Prisão preventiva para mais um arguido suspeito de envolvimento nos incidentes

Por Lusa | 18:38

O juiz de Instrução Criminal do Tribunal do Barreiro confirmou hoje a medida de coação de prisão preventiva para um dos nove detidos na segunda-feira por alegado envolvimento nos incidentes de 15 de maio em Alcochete.

O arguido, que não compareceu perante o tribunal dentro do prazo legal de 48 horas após a detenção por motivos de saúde, só hoje foi presente ao juiz de Instrução Criminal, que lhe decretou a medida de coação de prisão preventiva, tal como aconteceu com os outros oito arguidos que foram presentes a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira.

No âmbito do processo de investigação iniciado após a invasão da academia e das agressões a diversos jogadores do Sporting, já foram efetuadas 36 detenções pela PSP e GNR, sendo que todos os detidos ficaram a aguardar julgamento em prisão preventiva. Foram ainda identificados e constituídos arguidos mais três indivíduos, que estão sujeitos à medida de coação menos grave, de Termo de Identidade e Residência.