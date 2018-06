Sporting: Quatro detidos pretendem prestar declarações no interrogatório

Por Lusa | 18:22

Os quatro detidos na quarta-feira por suspeitas de comparticipação na invasão de instalações e agressões aos futebolistas e equipa técnica do Sporting na Academia do clube, em Alcochete em maio, pretendem prestar declarações no interrogatório judicial.

Após identificação dos arguidos, em comunicado distribuído aos jornalistas, o juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro confirmou que todos os arguidos decidiram prestar declarações e que os trabalhos foram suspensos, porque os advogados pediram para consultar a informação disponível nos autos, estando o reinício dos trabalhos marcado para sexta-feira, pelas 09:30.

Entre estes quatro detidos estão o ex-líder de claque do Sporting Juventude Leonina Fernando Mendes e o condutor e os ocupantes da viatura que no dia das agressões entrou nas instalações da Academia do Sporting em Alcochete e retirou alguns dos alegados agressores.