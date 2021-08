Sporting recebe Belenenses SAD em ronda de 'testes' para Benfica e FC Porto

O campeão Sporting recebe o Belenenses SAD na terceira jornada da I Liga de futebol, numa ronda em que as atenções estão também viradas para Barcelos e Madeira, onde Benfica e FC Porto prometem ter testes complicados.

A equipa de Jorge Jesus visita o Gil Vicente, que somou dois triunfos e deixou boa imagem neste arranque de campeonato, enquanto a formação de Sérgio Conceição tem a tradicional difícil deslocação ao campo do Marítimo.

Depois de uma sempre valiosa vitória no terreno do Sporting de Braga, o Sporting defronta em Alvalade o Belenenses SAD, equipa que está a fazer um início de temporada para esquecer, com duas derrotas na I Liga e a eliminação na Taça da Liga, perante o secundário Mafra.

Na teoria, a equipa de Rúben Amorim parece ter tudo para somar o terceiro triunfo seguido no campeonato, embora os 'azuis', que continuam liderados por Petit, tenham sido um dos adversários mais difíceis para os 'leões' na época do título, ficando perto de vencer em Alvalade (2-2) e com uma derrota tangencial em casa (1-2).

Ainda sem o 'peso' da Liga dos Campeões, em que o volume de jogos disputados por semana irá aumentar, o Sporting está proibido de deixar fugir pontos nesta fase do campeonato, numa altura em que ainda é incerto que possa perder algum dos seus principais jogadores até ao fecho do mercado de transferências.

Para já, a única baixa na equipa 'leonina' continua a ser Nuno Mendes, a recuperar de lesão.

O encontro está agendado para as 20h30, já depois de o Benfica atuar em Barcelos perante o Gil Vicente (18h00), que é a única equipa que aparece junto dos 'três grandes' apenas com triunfos.

No intervalo da eliminatória com PSV Eindhoven, de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, é esperado que Jorge Jesus volte a fazer uma 'minirrevolução' no 'onze', como aconteceu perante Moreirense (2-1) e Arouca (2-0), embora com o alerta que vai defrontar uma equipa que, na época passada, já sob o comando de Ricardo Soares, foi à Luz vencer por 2-1.

Logo na primeira ronda, o Gil Vicente deu 'nas vistas' ao vencer em casa o Boavista, por 3-0, e confirmou a boa forma no Algarve, ao bater o Portimonense (1-0).

No domingo, já com o conhecimento os resultados dos seus principais rivais, o FC Porto tenta na Madeira continuar totalmente vitorioso no arranque da I Liga, perante um Marítimo que vem de motivador triunfo em Leiria, frente ao Belenenses SAD (2-1).

Na última temporada, a equipa de Sérgio Conceição só chegou ao triunfo na Madeira nos descontos, com uma grande penalidade de Otávio, depois de, no Dragão, ter perdido por 3-2, com o Marítimo a terminar a temporada como a única equipa que saiu vitoriosa da casa do FC Porto.

Destaque também o Sporting de Braga, que na sexta-feira (21h15), dia em que a ronda arranca, vai tentar regressar às vitórias no campo do Moreirense, num duelo entre equipas minhotas.

A jornada começa oficialmente nesse dia às 19h00, com Arouca a receber o Famalicão, num jogo entre emblemas que saíram derrotados nos dois primeiros jogos do campeonato.

Na segunda-feira, a terceira jornada fica encerrada com as partidas dos dois clubes que estão a tentar alcançar a fase de grupos da Liga Conferência Europa. O Paços de Ferreira recebe o Estoril Praia, uma das cinco equipas que ainda não perdeu na prova, enquanto o Santa Clara viaja até ao Porto para defrontar o Boavista.